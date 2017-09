Hamšík: Bayern-Wechsel? "Warten wir ab"

Marek Hamšík im CL-Qualispiel gegen OGC Nizza

Marek Hamšík ist seit Jahren einer der größten Stars beim SSC Neapel. Einem Wechsel in die Bundesliga scheint er sich vorstellen können - sollte der FC Bayern München anrufen.

Auf die Frage, ob er überlegen müsste, wenn Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenige bei ihm anfragen würde, antwortete der Slowake im "Kicker"-Interview: "Kann sein. Warten wir ab und schauen was im Sommer des nächsten Jahres kommt. Das wäre sicher die schwerste Entscheidung meiner Karriere. Vielleicht möchten alle bei diesen Klubs spielen, aber ich kann das nicht beantworten".

Ob er seine Karriere beim zweifachen italienischen Meister beenden werde, sei indes ungewiss. "Bei Fußballern weiß man nie was kommt", so Hamšík. Er stehe bei den Süditaliener "noch lange unter Vertrag".

"Ich überlege aber nicht, Neapel zu verlassen. Ich bin froh, in der Stadt zu sein, als Fußballer und auch von der menschlichen Seite her. Ich denke, dass Neapel heute zu den zehn besten Teams Europas gehört, was das Spiel und die Leistung betrifft", gab er zu Protokoll.

Deshalb erwartet er er auch, mit Napoli in der Champions League weit zu kommen. "Wir haben keine extrem starke Gruppe erwischt, doch alle Klubs sind qualitativ gut", analysiert er die Champions-League-Gruppe der Neapolitanern.

Die Italiener treffen in der Gruppe F auf Manchester City, Shakhtar Donetsk und Feyenoord Rotterdam. "Es erwarten uns keine leichten Spiele, aber wir wollen ins Achtelfinale", so der 30-Jährige.