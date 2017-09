Rummenigge zu Finanzwahnsinn: "Vorsichtig sein"

Karl-Heinz Rummenigge startet den Abgesang auf 50+1

Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge spricht sich klar für eine Reform des Financial Fair Play aus, um den Transfer-Wahnsinn wieder einzudämmen.

"Es muss angepasst und modernisiert werden", sagte der 61-Jährige beim Football Summit der "FAZ": "Wir müssen die Dinge überdenken und zusammen mit der Europäischen Fußball-Union angehen".

Das FFP war eingeführt worden, um zu kontrollieren, dass die europäischen Klubs grundsätzlich nicht mehr ausgeben als einnehmen. "Wir wussten von Anfang an, dass es vielleicht kein Holzschwert, aber auch kein scharfes Schwert ist", sagte Rummenigge, der sich für "ein bisschen mehr Rationalität und Kontrolle" aussprach.

In der vergangenen Transferperiode waren die Ablösesummen schier explodiert. Paris Saint-Germain überwies 222 Millionen für Neymar an den FC Barcelona. "Wir müssen vorsichtig sein was das Verständnis der Öffentlichkeit und unserer Fans angeht", sagte Rummenigge: "Ein Sprichwort heißt 'Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.' Wir müssen aufpassen, dass er nicht bricht".

Die EU muss handeln

Der Bayern-Boss sei aber überzeugt, dass UEFA-Präsident Aleksander Čeferin "klar und konsequent" gegen den neuen Trend vorgehen werde. "Ich glaube nicht, dass er sich da zurückpfeifen oder beeinflussen lässt. Er wird auch den unbequemen Weg gehen." Auch neue Gesetze auf EU-Ebene könnten helfen. "Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, mit den Damen und Herren in Brüssel (am Europäischen Gerichtshof, d. Red.) zu diskutieren", sagte Rummenigge. Die Bereitschaft bei den europäischen Wettbewerbshütern, die Geschäfte im Fußball zu regulieren, sei "größer geworden".

Die Neymar-Ablöse werde "über Jahre" die Höchstsumme bleiben, sagte der 61-Jährige: "Weil ich nur zwei Klubs sehe, die in dieser Größenordnung handeln können." Gemeint waren Paris und Manchester City, die beide regierungsnahen Investoren aus dem Nahen Osten gehören.

Abgesang auf die 50+1-Regel

National zweifelt Rummenigge am Erhalt der 50+1-Regel. "Die Frage ist, wie lange wir uns diesen Luxus leisten wollen", erklärte er. "Ich persönlich bin dafür, dass jeder Verein selbst entscheidet, ob er die Tür für fremdes Kapital aufmacht".

Überhaupt sei dies eine Diskussion, die nur "von zwei Prozent der Fans" geführt würde. Damit meinte er die aktiven Fans in den Kurven der Bundesligaklubs. Für die Regel, die vor Investorenübernahmen der Vereine schützen soll, sieht Rummenigge kaum noch eine Zukunft. "Jeder weiß, wenn einer klagt, wird 50+1 fallen." In Deutschland sähe man den Fußball romantischer als in anderen Ländern. Das sei ein sympathischer Weg, entsprechend müsse auch der FC Bayern die Sensibilität dafür wahren.

Allerdings könnten Investoren die Wettbewerbsfähigkeit der Liga erhöhen. Zudem "haben wir einen Wettbewerb, den ich nicht nur national, sondern auch global sehe", sagte Rummenigge. Zwar sehe der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters derzeit keine Krise, die eine Abschaffung der 50+1-Regel zwingend nötig machen würde: "Aber ich schließe nicht aus, dass wir irgendwann etwas tun müssen für den globalen Wettbewerb".