Nouri: Pizza-Kritik "ein bisschen unverständlich"

Will mit dem SV Werder die ersten Punkte einfahren: Alexander Nouri

Jede Menge Gesprächsstoff bei Werder Bremen: Vor dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC müssen sich die punkt- und torlosen Nordlichter nicht nur mit dem kommenden Gegner auseinandersetzen. Ein Ex-Profi bestimmt die Schlagzeilen.

Nach seinem vielbeachteten Interview bei "Radio Bremen" war Fanliebling Claudio Pizarro auch auf der Pressekonferenz am Donnerstag zentrales Thema. Werder-Coach Alexander Nouri bezog zu den Vorwürfen des Peruaners ausführlich Stellung.

"Das ist für mich ein bisschen unverständlich. Wir haben die Sache transparent behandelt und offen gesprochen. Ich habe ihm im Beisein von (Co-Trainer; Anm. d. Red) Markus Feldhoff seine Rolle dargelegt", wehrt sich der 38-Jährige gegen Anschuldigungen des Ex-Stürmers, nicht auf direktem Wege über sein Aus informiert worden zu sein.

Nouri will der öffentlichen Diskussion jedoch keinen allzu hohen Wert beimessen und bietet Pizarro die Friedenspfeife an: "Claudio ist eine große Persönlichkeit mit großen Verdiensten für den Verein. Ich telefoniere gerne nochmal mit ihm".

🎙️ #Nouri: Die Wertschätzung für @pizarrinha war und ist groß. Werde ihn gerne nochmal anrufen und mit ihm sprechen. #WerderPK — SV Werder Bremen (@werderbremen) 7. September 2017

Lob für Hertha und Belfodil

Weniger entspannt ist zurzeit die sportliche Situation der Hanseaten. Null Punkte und null Tore aus den ersten beiden Bundesligapartien sorgen dafür, dass die Bremer die ungeliebte Rote Laterne innehaben. Ob's am Wochenende in Berlin besser läuft?

"Hertha ist unheimlich heimstark, hat wenig Punkte abgegeben in der letzten Saison. Aber die Liga hat gezeigt, dass sie noch enger zusammengerückt ist. Details entscheiden die Spiele. Man hat überall die Möglichkeit zu punkten", so Nouri optimistisch.

Idealerweise schon am Sonntag - beim Debüt des neuen Hoffnungsträgers im Sturmzentrum, Ishak Belfodil. Der großgewachsene Franko-Algerier war am Deadline Day von Standard Lüttich an die Weser gewechselt.

"Ishak hat einen guten Eindruck vermitteln können. Er muss vernünftig ankommen und seine Mitspieler kennenlernen. Er wird im Kader sein, aber ob er bereit ist für die Startelf, lasse ich offen", erklärt der Werder-Coach, der die Stärken des Neuzugangs hervorhebt: "Er ist variabel im Offensivbereich und kann verschiedene Positionen interpretieren. Er kann technisch und körperlich auch Tiefe ins Spiel bringen".

Steinhaus vor Bundesliga-Debüt

Während Belfodils Premiere im Olympiastadion noch nicht hundertprozentig feststeht, ist ein anderes Debüt beschlossene Sache: Bibiana Steinhaus wird in Berlin erstmals als Spielleiterin einer Bundesligabegegnung im Einsatz sein.

Nouri findet's gut: "Sie hat sich das durch gute Leistungen verdient. Egal ob Mann oder Frau, es zählt die Leistung. Großen Respekt dafür!".