Streich fordert: Müssen den BVB "beschäftigen"

Christian Streich ist intensiv gefordert

Der kleine SC Freiburg empfängt am Samstag den großen BVB, will aber trotzdem keine Angst haben. Trainer Christian Streich gab sich selbstbewusst und sprach über Ex-Spieler Maximilian Philipp in den Reihen von Borussia Dortmund.

"Wir basteln und überlegen, wie wir es am Samstag gestalten können", sagte Streich auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Passives abwarten und reagieren auf das Spiel des BVB liegt der Spielidee von Streich fern. "Wir werden versuchen, Dortmund zu beschäftigen und zu agieren. Wir müssen auf jeden Fall aktiv sein und mutig in die Zweikämpfe gehen."

Natürlich sei Borussia Dortmund eine "absolute Topmannschaft. Sie werden mit viel Selbstvertrauen zu uns kommen", meinte Streich. Dennoch wolle man es den Gästen richtig schwer machen. Dabei werden allerdings der verletzte Marc Oliver Kempf, so wie der gesperrte Nicolas Höfler fehlen.

Philipp kehrt zurück

Mit dem BVB wird ein alter Bekannter an die alte Wirkungsstätte reisen. Offensivmann Maximilian Philipp spielte von 2013 bis zu diesem Sommer in Freiburg und wechselte für rund 20 Millionen Euro zu den Schwarz-Gelben. "Wir kennen Milli schon - das heißt aber nicht, dass wir ihn in jeder Situation aus dem Spiel nehmen können", warnte Philipps Ex-Trainer Streich vor dem schnellen Angreifer. Der hat bereits zwei Startelfeinsätze in dieser Bundesligasaison auf dem persönlichen Konto.

Der SC Freiburg holte erst einen Punkt aus zwei Spielen. Die Elf aus dem Schwarzwald spielte 0:0 gegen Frankfurt und verlor zuletzt 1:4 gegen Leipzig. "Wir sind in unserer Arbeit im Moment sehr gefordert. Es ist hoch anspruchsvoll und hoch spannend", unterstrich Streich seine Bemühungen.