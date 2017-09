Hecking: "Durch Sieg alles im grünen Bereich"

Dieter Hecking ist seit Dezember 2016 Trainer bei Borussia Mönchengladbach

Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und nach dem enttäuschenden 2:2 in Augsburg ist es für Gladbach-Trainer Dieter Hecking wichtig, wieder zu gewinnen, um die nötige Ruhe im Umfeld zu haben.

"Wenn wir einen Sieg gegen Frankfurt nachlegen, ist alles im grünen Bereich", so der Übungsleiter auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag. Der kommende Gegner habe sich zwar "neu aufgestellt", der Spielstil der Frankfurter habe "sich aber nicht viel geändert".

Mit der Eintracht kommt das Team in den Borussia Park, das letzte Saison den Einzug ins DFB-Pokalfinale der Fohlen verhindert hatte. Die Hessen gewannen im Elfmeterschießen am Niederrhein. Trotz der bitteren Niederlage möchte Hecking vor der kommenden Partie nicht von einer Revanche sprechen. "Wenn wir im DFB-Pokal-Halbfinale wieder aufeinander treffen, reden wir über Revanche - vorher nicht", sagte der 52-Jährige.

Für das Spiel am Samstag kann der Trainer wieder auf Tony Jantschke zurückgreifen. Der Abwehrspieler steht nach Verletzungspause wegen muskulärer Probleme vor seinem Comeback. "Tony hat fast zehn Tage mit der Mannschaft trainiert. Deshalb sehe ich ihn schon als Kandidaten für den Kader. Er ist auf jeden Fall tatendurstig", freut sich der Westfale. Der Rechtsverteidiger könne am Samstag "zumindest" im Kader stehen.

"Nicht so gelaufen" wie geplant

Von einem anderen Abwehrspieler hat sich die Borussia unter der Woche getrennt. Timothée Kolodziejczak war unter der Woche zu Tigres UNAL nach Mexiko gewechselt. "Es ist von Anfang an für Kolo nicht so gelaufen, wie er es sich vorgestellt hatte - auch für uns nicht", kommentierte der DFB-Pokalsieger von 2015 die Personalie. "Wir wünschen Kolo alles Gute in Mexiko und dass er dort mehr Spielanteile bekommt als bei uns".

Zum Langzeitverletzten Josip Drmić äußerte sich der Coach zuversichtlich: "Ich kann mir vorstellen, dass Josip Drmić mittelfristig wieder am Mannschaftstraining teilnimmt. Er ist sehr motiviert, fast schon zu ehrgeizig".

Darüber, dass mit Matthias Ginter und Lars Stindl zwei Borussen in die Nationalmannschaft berufen worden waren, zeigte Hecking sich erfreut. "Das spricht auch für den Verein". Auch Weltmeister Christopher Kramer solle man "für das DFB-Team nicht abschreiben".