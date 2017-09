Medien: Draxler bot sich bei Barça an

Julian Draxler (M.) spielt seit Januar für Paris Saint-Germain

Der FC Barcelona hat im Sommer wochenlang versucht, die Lücke auf der offensiven Außenbahn adäquat zu füllen. Spanischen Berichten zufolge hat sich auch Julian Draxler von PSG ins Spiel gebracht, wurde allerdings abgelehnt.

Wie das spanische Sportblatt "Mundo Deportivo" erfahren haben will, hat der deutsche Nationalspieler seinen Berater Roger Wittmann beauftragt, einen Wechsel von Paris Saint-Germain zum FC Barcelona möglich zu machen. Dem Bericht zufolge spekulierte Draxler dabei, den Platz von Neymar in der katalanischen Angriffsreihe einnehmen zu können. Dieser sorgte immerhin mit seinem Wechsel nach Paris dafür, dass sich Draxler vorerst in dieser Saison mit der Reservistenrolle begnügen muss.

Demnach habe jedoch Barça-Sportdirektor Robert Fernández signalisiert, den 23-Jährigen nicht unter Vertrag nehmen zu wollen. Auch Wittmanns mehrmalige Reisen nach Barcelona sollen die Verantwortlichen nicht haben umstimmen können.

Dabei beruft sich "Mundo Deportivo" außerdem auf Aussagen von PSG-Direktor Antero Henrique, der gegenüber der "L'Équipe" offenbarte, dass sich der Hauptstadtklub mit einem Verkauf Draxlers beschäftigte. Als dann jedoch Blaise Matuidi (Juventus) und Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion) den Klub verließen, legte Trainer Unai Emery aufgrund der Dreifachbelastung ein Veto ein.

Nach der jüngsten Länderspielpause will der 37-fache Nationalspieler bei PSG wieder angreifen und für seinen Platz in der ersten Elf bei PSG kämpfen. "Ich habe auch ein Signal in Richtung Paris gesendet, dass mit mir wieder zu rechnen ist", so Draxler nach der 6:0-Gala mit der deutschen Nationalmannschaft gegen Norwegen am vergangenen Montag. Am Freitag (20:45 Uhr) spielt der Hauptstadtklub beim FC Metz.