Diego Costa vor Wechsel zu Fenerbahçe?

Diego Costa weigert sich seit geraumer Zeit, für Chelsea aufzulaufen

Stürmerstar Diego Costa ist immer noch nicht zu Chelsea zurückgekehrt. Obwohl Blues-Coach Antonio Conte ihn wieder in den Kader der Londoner berufen hatte, ist ein weiterer Einsatz in der Premier League mehr als unwahrscheinlich.

Berichten der britischen "Sun" zufolge ist Diego Costa unlängst in seiner brasilianischen Heimatstadt Lagarto gesichtet worden. Demnach hege er keine Absichten, in Kürze zu seiner Mannschaft nach London zu reisen.

Costa-Agent Ricardo Cardoso und der Istanbuler Topklub Fenerbahçe arbeiten unterdessen vielmehr an einer neuen Lösung. Nachdem sich der Transfer zu Costas Wunschklub Atlético Madrid in diesem Sommer zerschlagen hatte, steht laut der türkischen Zeitung "Milliyet" nun ein neuer Deal an.

Dem Vernehmen nach möchte Fenerbahçe den Spanier für eine Spielzeit ausleihen und ein Gehalt von fünf Millionen Euro anbieten. Der Klub ist mit nur einem Sieg aus den letzten drei Ligaspielen und dem Ausscheiden in der Europa-League-Quali gegen Vardar Skopje nur mäßig in die Saison gestartet.

Der spanische Nationalspieler hatte sich nach dem andauernden Streit mit seinem Trainer zuletzt geweigert, weiterhin für Chelsea aufzulaufen. Bereits in der vergangenen Saison hatte Conte dem Torjäger mitgeteilt, dass er bei Chelsea nicht mehr gebraucht werde.