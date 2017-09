Schmadtke: Endspiel? "Das ist dummes Zeug"

Keine Lust auf schlechte Stimmung: Jörg Schmadtke

Der Druck beim 1. FC Köln steigt: Vor dem Start der englischen Wochen sucht der Europa-League-Teilnehmer noch seine Form. Effzeh-Geschäftsführer Jörg Schmadtke setzt sich nun gegen die allgemeine Panikmache zur Wehr.

Im "Bild"-Interview äußert sich der 53-Jährige zum anstehenden Auswärtsspiel beim FC Augsburg und den möglichen Folgen für den Kracher beim FC Arsenal.

Auf den Bundesliga-Fehlstart mit Niederlagen gegen Mönchengladbach und Hamburg angesprochen, fordert Schmadtke mehr Geduld: "Natürlich wäre es leichter, mit ein paar Punkten und Rückenwind in die englischen Wochen zu gehen. Emotional ist das vielleicht etwas schwerer für alle, aber nüchtern gesehen, ist nicht viel passiert".

Den Ex-Profi stört zudem, wie das Match beim angeblichen Angstgegner Augsburg zuletzt hochstilisiert wurde: "Mir wird viel zu viel über das Spiel in Augsburg diskutiert. Statistik interessiert mich nicht. Man tut fast so, als wäre das schon ein Endspiel für uns! Das ist dummes Zeug", so Schmadtke, der die Bedeutung der Begegnung realistisch einschätzt: "An diesem Spiel hängt weder die ganze Saison, noch unser Euro-Spiel in London. Fakt ist: Wir hatten eine schlechte Halbzeit in Gladbach, danach drei gute Hälften mit der Partie gegen den HSV – leider ohne Punkte mitgenommen zu haben".

"Arsenal darf kein Argument für gute Leistungen sein"

Trotz der jüngsten Dämpfer ist die Euphorie in der Domstadt ungebrochen. 20.000 Anhänger sollen versucht haben, Karten für das Europa-League-Spiel im Emirates Stadium gegen Arsenal zu ergattern. Für Schmadtke liegt der sportliche Fokus allerdings auf der Bundesliga: "Augsburg ist die Pflicht für uns! Die Liga hat absolute Priorität, das weiß jeder, da wiederhole ich mich gerne".

Gegen die Gunners-bedingte Aufbruchstimmung hat der Manager gleichwohl nichts einzuwenden. "Natürlich lässt der Hype um das Arsenal-Spiel niemanden kalt! Ich denke, dass kann uns auch für Augsburg beflügeln", lautet die Hoffnung des gebürtigen Düsseldorfers.

Zugleich nimmt er die Profis in die Pflicht: "Arsenal darf kein Argument für gute Leistungen sein! Maximale Leistung erwarte ich immer von unseren Spielern und nicht nur dann, wenn ein großes Spiel bevorsteht. Leistungssport bezieht sich nicht nur auf Highlights".

Nach der Partie in Augsburg treten die Kölner innerhalb weniger Tage - ebenfalls auswärts - beim FC Arsenal und Borussia Dortmund an.