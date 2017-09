Pizarro: Müller hat "nicht das volle Vertrauen"

Claudio Pizarro (l.) und Thomas Müller kennen sich aus gemeinsamen Münchener Zeiten

Claudio Pizarro hat in seiner langen Bundesliga-Karriere gleich zweimal für den FC Bayern München gespielt. Am Wochenende trifft sein Ex-Klub auf 1899 Hoffenheim (Samstag, 18:30 Uhr). Außen vor bleibt dabei höchstwahrscheinlich erneut Vereins-Ikone Thomas Müller. Dass ein Wechsel des Weltmeisters die Probleme löst, glaubt Pizarro jedoch nicht.

"Das ist seine persönliche Entscheidung und ich glaube, dass Thomas sich unbedingt bei Bayern zeigen und durchsetzen will", entgegnete Pizarro im "Sport1"-Interview: "So cool, wie alle immer denken, ist Thomas nicht. Er steckt das nicht so einfach weg." Schließlich ist der 28-Jährige nach den Abgängen von Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger "der echte einzige Münchener im Team", so der langjährige Bayern-Stürmer: "Und so eine Identifikationsfigur will natürlich das absolute Vertrauen im Klub."

Pizarro ist sich demnach sicher, dass Müller "gerade nicht glücklich" ist. In den ersten beiden Bundesliga-Partien kam Müller nicht über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Beim 2:0-Sieg bei Werder Bremen saß er 73 Minuten auf der Bank.

Der Ex-Bremer Pizarro ist jedoch zuversichtlich, "dass auch bessere Tage für ihn kommen werden und er seine Chance zu spielen bekommen wird". Dennoch: "Es hat augenblicklich den Anschein, als habe Thomas nicht das volle Vertrauen von Ancelotti. Es wird nicht einfach für ihn."

Müller wird "nicht aufgeben oder weglaufen"

Nachteilig ist für Müller außerdem, dass Neuzugang James Rodríguez in Kürze wieder ein Kandidat für die Startelf ist. Der Kolumbianer kehrte nach Verletzung bereits wieder ins Training zurück. Dadurch könnte sich die Situation für Müller noch verschlechtern: "Das wirkt so. Man müsste in den Kopf von Carlo Ancelotti schauen können. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten für Thomas."

Allerdings werde der Publikumsliebling "nicht aufgeben oder weglaufen", so Pizarro sicher: "Die Saison ist sehr lang und es gibt viele Spiele. Er wird noch seine Möglichkeiten bekommen zu zeigen, was er kann. Genauso wie er das in der Nationalmannschaft gegen Norwegen gezeigt hat."

Pizarro hätte zum HSV gehen können

Um nicht nur in der Bundesliga sondern auch in der Champions League konkurrenzfähig zu sein, braucht Trainer Carlo Ancelotti schließlich einen breiten Kader. Pizarro ist dennoch skeptisch, dass es mit einem internationalen Titel für den FC Bayern klappt: "Es könnte sein, dass Bayern in der Champions League nicht das Niveau haben wird wie in der Vergangenheit. International hat man etwas eingebüßt gegenüber der Konkurrenz."

Deshalb werde es zwar für die Bundesliga reichen, in der Champions League jedoch nicht, so der 191-fache Bundesliga-Torschütze weiter: "Ich befürchte, dass man da etwas an alter Stärke verloren hat."

Pizarro selbst ist nach seinem Vertragsende bei Werder Bremen aktuell noch ohne neuen Klub. "Ich halte mich gerade fit und will unbedingt noch ein Jahr spielen, weil ich 2018 mit Peru bei der WM spielen will." Eine Anstellung in Deutschland erweise sich als schwierig, obwohl Pizarro die "Möglichkeit" hatte, zum Hamburger SV zu gehen: "Aber als jahrelanger Werder-Spieler kann ich das nicht machen. Das würden mir die Bremer niemals verzeihen."