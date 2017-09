Ancelotti über Müller: "Keiner ist gesetzt"

Verteilt keine Freifahrtscheine: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti wird Thomas Müller beim FC Bayern München keine Sonderrolle einräumen.

"Ich kann niemandem einen Platz in der Startformation garantieren. Keiner ist gesetzt. Das gilt auch für Thomas Müller", sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Er kenne die Geschichte von Müller beim FC Bayern und dessen Bedeutung für den Verein. "Aber wir haben viele sehr gute Spieler", rechtfertigte der Italiener seine personellen Entscheidungen: "Ich kann die Saison nicht mit elf Spielern durchspielen. Es muss Rotation geben."

Ob Müller in Sinsheim wieder in der Startelf stehen werde, ließ der Coach offen.

Boateng braucht Geduld

Derweil verzögert sich das Comeback von Jérôme Boateng weiter. Nach seinem Aufbautraining kehrt der Innenverteidiger zum Start in die englischen Wochen noch nicht in den Kader zurück. "Wir denken, dass er noch eine Woche Training braucht", erklärte Ancelotti.

Dagegen kann der 58-Jährige vor dem Start in den heißen September wieder auf James Rodríguez zurückgreifen. Der 26-Jährige hatte Anfang August einen Muskelbündelriss im Oberschenkel erlitten und am Mittwoch im WM-Qualifikationsspiel der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen Brasilien sein Comeback gefeiert. James sei zwar etwas müde, "aber fit" von seiner Südamerikareise zurückgekehrt, sagte Ancelotti über seinen Wunschspieler.

Routinier Rafinha soll am Wochenende für den verletzten David Alaba als Linksverteidiger auflaufen. Mit dem Österreicher, der sich unter der Woche im Länderspiel gegen Georgien am Knöchel verletzt hatte, rechne er im ersten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag gegen Anderlecht zwar noch nicht, so Ancelotti, "aber ich denke, dass er gegen Mainz wieder spielen kann".