BVB-Finanzchef: Champions League ist Pflicht

Thomas Treß ist der Finanzgeschäftsführer bei Borussia Dortmund

Um auch langfristig finanziell auf europäischem Spitzenniveau mithalten zu können, ist eine regelmäßige Qualifikation zur Champions League für den Bundesligisten Borussia Dortmund elementar wichtig.

Das hat der Finanzgeschäftsführer des BVB, Thomas Treß, gegenüber dem "Finance Magazin" bekräftigt: "Bei den Transfersummen und den Spielergehältern muss man tatsächlich mit einem weiteren deutlichen Anstieg rechnen. Um das zu kompensieren, sind Erlössteigerungen nötig. Der Schlüssel dafür ist der Wert der Marke, und dafür gilt es, dauerhaft in der Champions League zu spielen. Das wird in Zukunft noch entscheidender sein."

Vor allen Dingen die TV-Einnahmen aus der Königsklasse werden nach Einschätzung des Finanzbosses des Bundesligisten in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Treß nannte dabei konkrete Zahlen: "Nachdem, was wir wissen, können wir davon ausgehen, dass die TV-Erlöse aus einer Champions-League-Teilnahme ab der Saison 2018/19 für Borussia Dortmund um ungefähr 30 bis 40 Millionen wachsen würden. Entscheidend ist das weitere Wachstum, damit eng verknüpft ist die kontinuierliche Teilnahme an der Champions League."

Wirtschaftliche Vernunft steht über dem sportlichen Erfolg

In den letzten Jahren hatte sich der BVB bis auf die Spielzeit 2015/2016 stets für die Champions League qualifizieren können. Diese eine Saison sollte nach Empfehlung Treß' aber die einzige Ausnahme für die kommenden Jahre bleiben, um die Schwarz-Gelben konkurrenzfähig zu halten.

"Sollten wir mehr als einmal in Folge die Champions League verpassen, müssten wir wahrscheinlich bei den Personalkosten auf die Bremse treten. Über die Bank werden wir den sportlichen Erfolg auf keinen Fall finanzieren", betonte Treß trotz allem sportlichen Ehrgeiz die wirtschaftlichen Prinzipien des Klubs seit der finanziellen Gesundung unter Hans-Joachim Watzke seit 2005.