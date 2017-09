Berlin mit Verletzungssorgen vor Topspiel

Fällt wegen einer Verletzung aus: Steven Skrzybski

Zweitligist Union Berlin plagen vor dem Topspiel bei Tabellenführer Fortuna Düsseldorf am Sonntag (13:30 Uhr) Verletzungssorgen.

Innenverteidiger Marc Torrejón laboriert an einer Muskelverletzung in der rechten Wade, Offensivspieler Steven Skrzybski plagt eine Achillessehnenreizung. Beide Spieler stehen "bis auf Weiteres" nicht zur Verfügung, teilten die Berliner am Freitag mit.

Union belegt nach vier Spieltagen mit zwei Punkten Rückstand auf die Düsseldorfer Rang vier.