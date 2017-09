Werder fürchtet historische Negativserie

Hofft auf Erfolgserlebnisse in Berlin: Alexander Nouri

Zwei Spiele, null Punkte, null Tore: Werder Bremen ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Zudem sorgt eine Debatte um Klublegende Claudio Pizarro für Wirbel.

Alexander Nouri verschwendet keinen Gedanken an die Horror-Serie. "Wir fahren ambitioniert nach Berlin", sagte der Trainer von Werder Bremen vor dem Auftritt bei Hertha BSC: "Es ist wichtig, dass wir uns auf uns selbst und unsere Stärken fokussieren."

Die Hanseaten haben saisonübergreifend die letzten fünf Bundesliga-Spiele verloren. Sechs Pleiten am Stück gab es für die Grün-Weißen noch nie - aber das ist für Nouri kein Thema. Auch weil der Ex-Bremer Davie Selke bei den Berlinern verletzt ausfällt. "Ohne Davie haben sie keine Chance", sagte Nouri augenzwinkernd.

Natürlich meinte Nouri das nicht ernst, aber damit die Stimmung in Bremen nicht kippt, sollte das Null-Punkte-Konto in Berlin tatsächlich ein bisschen aufgebessert werden. Die lahmende Offensive (noch kein Saisontor) könnte dabei Neuzugang Ishak Belfodil beleben. "Er bringt Elemente mit, die uns variabler machen - im 3-5-2 wie im 3-4-3", sagte Nouri.

Der Algerier sei ein Stürmer, der "in die Tiefe geht und die Innenverteidiger bindet. Er ist auf jeden Fall eine Option." Fest steht auch: Die Bremer wollen und müssen in der Hauptstadt insgesamt mutiger agieren als zuletzt gegen 1899 Hoffenheim und den FC Bayern.

Pizarro-Abschied sorgt für Unruhe

Doch selbst im Falle einer weiteren Niederlage wollen die Hanseaten nicht in Panik verfallen. "Auch nach vier oder fünf Spieltagen ist die Saison noch nicht entschieden", sagte Sportchef Frank Baumann: "Es ist gut, die Ruhe zu bewahren." Wie der Manager muss sich auch Nouri neben der Mannschaft um eine kleine Seifenoper abseits des Rasens kümmern: Schließlich ist Altmeister Claudio Pizarro über sein Aus an der Weser ziemlich gekränkt.

Der Peruaner bekam im Sommer keinen neuen Vertrag mehr und beklagte sich bei "Radio Bremen", dass Nouri nicht mit ihm darüber gesprochen habe. Der Coach sah sich wiederum gezwungen, die Darstellung zu revidieren und den Wirbel in Grenzen zu halten. "Ich werde mit Claudio telefonieren. Er ist eine große Persönlichkeit und hat sich große Verdienste um den Verein erworben", erklärte Nouri: "Wir haben ihm die sportliche Perspektive dargelegt, wie wir die Situation und die Kaderstruktur sehen und haben eine rein sportliche Einschätzung vorgenommen. Es war ein offenes und transparentes Gespräch."

Pizarro, null Punkte auf dem Konto - in Bremen dürften sie nicht unzufrieden sein, dass die Partie in Berlin auch von einem weiteren Thema bestimmt wird. Mit Bibiana Steinhaus pfeift erstmals in der Geschichte eine Frau ein Bundesligaspiel. "Sie hat sich diesen Einsatz durch sehr gute Leistungen verdient. Am Ende zählt das Leistungsprinzip, egal ob Mann oder Frau", sagte Nouri. Und Maximilian Eggestein meinte, für die Spieler sei es eine Partie wie jede andere auch: "In der Kabine war das noch kein Thema und sollte auch kein Thema werden, da es egal ist, ob ein Mann oder eine Frau pfeift."