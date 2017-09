Raffael bescheiden: "Geht nicht nur um Tore"

In Mönchengladbach weiterhin unumstritten: Raffael

Raffael gehört bei Borussia Mönchengladbach zu den unumstrittenen Stammspielern in der Offensive. Und trotzdem steht der 32-Jährige nicht oft im Mittelpunkt - weder auf dem Platz, noch in den Medien.

"Ich mag die Show nicht so gerne und spiele lieber effektiv. Es geht selbst für Angreifer wie mich nicht nur um Tore, ein Pass kann genauso entscheidend sein", sagte der Brasilianer bescheiden im Interview mit "RP Online".

Obwohl Raffael in Gladbach konstant gute Leistungen bringt, war die brasilianische Nationalmannschaft für den Angreifer noch nie ein Thema: "In Brasilien ist das nicht so einfach. Wir haben so viele gute Spieler. Es gab auch nie Kontakt zu einem der Nationaltrainer."

Als den "besten Brasilianer" bezeichnet Raffael seinen Landsmann Neymar. "Er ist dazu sehr sympathisch, ein guter Typ - und er spielt unglaublich." Damit, dass Neymar von Barcelona zu Paris Saint-Germain wechseln würde, hatte der Gladbacher nicht gerechnet. "Erstens ist es so viel Geld, zweitens war alles super in Barcelona. Er konnte mit Luis Suárez und Lionel Messi spielen", argumentierte der 32-Jährige.

Vorfreude auf morgen... Estou ansioso para o jogo de amanhã... #fohlenelf #raffael11 A post shared by Raffael de Araújo (@raffael_ce) on Sep 8, 2017 at 11:46am PDT

Zusammenspiel mit Stindl "passt einfach"

In Gladbach bildet Raffael mit Lars Stindl und Thorgan Hazard ein brandgefährliches Offensiv-Trio. Das Zusammenspiel mit Stindl beschreibt der Brasilianer als perfekt: "Er ist intelligent und er weiß, was ich denke. Lars erkennt meine Bewegungen, er weiß, wo ich den Ball hinpasse oder hinbekommen will. Das passt einfach."

Auch für Hazard findet Raffael lobende Worte: "Seine Geschwindigkeit, sein Eins-gegen-Eins, sein Passspiel – das sind schon einige Qualitäten."

In der vergangenen Saison stand Raffael allerdings nicht so oft mit seinen Kollegen auf dem Platz. Verletzungen bremsten den Angreifer immer wieder aus. Um in dieser Spielzeit von Blessuren verschont zu bleiben, verzichtete der 32-Jährige in der Sommerpause auf einen längeren Urlaub und verbrachte stattdessen viele Stunden im Fitnessstudio. "Jetzt fühle ich mich super, habe keinerlei Beschwerden", so Raffael.