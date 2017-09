HSV-Lazarett: Gisdol bangt um Kostić

Filip Kostić wurde gegen Leipzig verletzt ausgewechselt

Der Hamburger SV bangt am Tag nach der 0:2 (0:0)-Niederlage gegen RB Leipzig um Filip Kostić.

"Bei Filip wird gerade ein MRT gemacht. Es sieht so aus, als ob es eine größere Muskelverletzung wäre", erklärte HSV-Trainer Markus Gisdol am Samstag. Eine genaue Diagnose beim Serben, der in der 37. Minute ausgewechselt werden musste, wird am Nachmittag erwartet.

Leichte Entwarnung gab der Coach dagegen bei Neuzugang Rick van Drongelen, der nach 71 Minuten vom Feld musste: "Bei Rick sieht es so aus, als ob es nicht so schlimm wäre. Geht eher in Richtung Muskelverhärtung."

Derweil wird Aaron Hunt den Hanseaten nach seinem Muskelfaserriss wohl noch zwei weitere Spiele fehlen. Der 30-Jährige werde "erst Ende der englischen Woche" gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung stehen, sagte Gisdol.

Gisdol weiter: "Die Verletzungen sind bitter. Speziell nach Länderspielpausen brauchen wir keine Freitagsspiele." — Hamburger SV (@HSV) 9. September 2017

Zuvor tritt der HSV bei Hannover 96 und gegen Borussia Dortmund an.