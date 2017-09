Guardiola kritisiert Sancho-Wechsel zum BVB

Jadon Sancho wechselte von Manchester City zum BVB

Mit Jadon Sancho schloss sich kurz vor Ende des Transferfensters eines der vielversprechendsten Talente Englands dem BVB an. ManCity-Trainer Pep Guardiola hätte den Youngster gerne auf der Insel gehalten und kritisierte jetzt die Art und Weise des Wechsels.

"Wir waren uns mit Sancho bereits einig. Wir hatten sogar schon Hände geschüttelt und ihm ein großzügiges Angebot in Bezug auf sein Jahressalär vorgelegt", erzählte Guardiola dem "Daily Mirror".

Der Katalane gab zu, dass es viele Vereine gab, die an Sancho interessiert waren, "weil er eben so wahnsinniges Talent hat". Um den 17-Jährigen dennoch auf der Insel zu halten, bot City Sancho laut Guardiola die "besten Vertragskonditionen an, die wir ihm nur bieten konnten". Demnach sollte Sancho rund 33.000 Euro pro Woche verdienen.

Doch Sancho sah bei den Citizens offenbar keine Perspektive. "Dann entschied er sich aber plötzlich, den Vertrag nicht zu unterschreiben, woraufhin wir sagten: 'Ok, dann fährst du auch nicht mit ins Trainingslager in die USA'", so Guardiola. Daraufhin sei Sancho einfach nicht mehr zum Training gekommen. "Ich habe ihn gefragt: 'Wo bleibst du?'", erzählte der Coach, aber der Teenager sei weiterhin nicht aufgetaucht.

Good first training session! 🤘🏼 @bvb09 #NewColours 😍 A post shared by Jadon Sancho (@sanchooo10) on Sep 4, 2017 at 9:43am PDT

"Sancho wird der englischen Nationalmannschaft gut tun"

In Dortmund unterschrieb Sancho einen "längerfristigen Vertrag", wie der Verein mitteilte. Laut "kicker" zahlt der Pokalsieger für den auf beiden Außenbahnen einsetzbaren Flügelstürmer eine Ablösesumme von rund sieben Millionen Euro.

Trotz der Entscheidung gegen Manchester City hegt Guardiola keinen Groll gegen seinen Ex-Schützling: "Ich wünsche ihm alles Gute, weil er ein herausragendes Talent ist und der englischen Nationalmannschaft gut tun wird."