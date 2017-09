Finnbogason schießt Köln in die Krise

Der Mann des Tages: Alfreð Finnbogason (r.)

Der 1. FC Köln gerät vor seinem internationalen Comeback in die Krise.

Fünf Tage vor dem Europa-League-Gruppenspiel beim FC Arsenal verlor die Mannschaft von Peter Stöger in der Liga beim Angstgegner FC Augsburg durch drei Tore von Alfreð Finnbogason verdient mit 0:3 (0:2) und hat nach drei Spielen noch immer keinen Punkt auf dem Konto. Einen derartigen Fehlstart hatten die Rheinländer zuletzt 2003 hingelegt.

Der überragende Finnbogason brachte den FCA per Kopf in der 22. Minute in Führung. Der Isländer erzielte bereits zum achten Mal in Folge das 1:0 für sein Team und stellte damit den Ligarekord von Marc Wilmots und Gerald Asamoah ein. In der 32. Minute legte der 28-Jährige per Foulelfmeter sogar noch nach und sicherte den ersten Augsburger Saisonsieg. Auch den Schlusspunkt setzte er (90.+4).

Auch im vierten Anlauf blieben die harmlosen Kölner damit in Augsburg sieglos, in neun Duellen hat es überhaupt erst einen Sieg gegeben. Am Donnerstag benötigt der FC bei den Gunners eine klare Leistungssteigerung, um nicht unterzugehen.

Cordoba vergibt

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld, aber auch vielen Fehlern auf beiden Seiten. Der FCA wartete ab, kam dann nach 20 Minuten aber immer besser ins Spiel.

Zunächst brachte Finnbogason freistehend den Ball aber nicht richtig unter Kontrolle, Hector konnte im Verbund mit Torwart Timo Horn gerade noch klären. Kurz darauf verpasste Martin Hinteregger nach einem Eckball per Kopf knapp die Führung. Besser machte es Finnbogason nach Flanke von Philipp Max. Der Stürmer profitierte jedoch von einem Stellungsfehler von Frederik Sörensen.

Gegen tief stehende Gastgeber gelingt es dem #effzeh nicht zu treffen. So geht es ohne Punkte zurück nach Köln.

___#FCAKOE 3:0 (90.) pic.twitter.com/ONv9HUnxD7 — 1. FC Köln (@fckoeln) 9. September 2017

Die beste Chance für den FC Köln vertändelte Jhon Córdoba fahrlässig. Nach Ballverlust von Hinteregger steuerte der Angreifer alleine auf das FCA-Tor zu. Sein Querpass auf den mitlaufenden Yuya Osako landete aber im Nichts. Dies sollte sich bitter rächen: Im Gegenzug fiel das 0:2.

Nach dem Wechsel hatte Köln mehr Ballbesitz, den Aktionen fehlte aber die Entschlossenheit. Der FC wirkte verunsichert. Der FCA lauerte auf Konter. Die beste Möglichkeit ergab sich erneut für Finnbogason, der nur den Außenpfosten traf (75.).