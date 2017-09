Burić neuer Trainer bei Greuther Fürth

Damir Burić ist neuer Cheftrainer von Greuther Fürth

Der Kroate Damir Burić wird neuer Trainer beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Das teilte der Tabellenletzte am späten Samstagabend mit. Der 53-Jährige kommt vom österreichischen Erstligisten FC Admira Wacker Mödling.

Nach dem 5:0-Sieg beim SV Mattersburg gab Burić dort seinen Abschied bekannt. In Fürth erhält er laut Vereinsmitteilung einen Vertrag bis 2019.

"Damir Burić kennt den deutschen Fußball und die erste und Zweite Liga. Er hat viele Erfahrungen als Trainer und als Spieler gesammelt und deshalb sind wir davon überzeugt, dass er uns dabei unterstützen wird, aus dieser schwierigen Phase herauszukommen", sagte Fürths Präsident Helmut Hack.

Burić hat seine Trainerkarriere und Ausbildung in Freiburg begonnen. Anschließend arbeitete er als Co-Trainer in Leverkusen und Bremen. Vor seiner Tätigkeit in Österreich war er Chefcoach bei HNK Hajduk Split. Burić soll am Sonntag in Fürth eintreffen und am Montag die ersten beiden Einheiten mit der Mannschaft absolvieren. Fürth hatte sich nach vier Niederlagen in vier Partien von Trainer Janos Radoki getrennt. Zuletzt betreute Interimscoach Mirko Dickhaut das Team.