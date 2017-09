Paukenschlag: Ancelotti vor China-Wechsel?

Kehrt Carlo Ancelotti den Bayern im Winter den Rücken

Mario Basler ist für seine lockere Zunge bekannt. Was der ehemalige Spielmacher des FC Bayern München allerdings am Samstagabend von sich gab, sorgte dennoch für verdutzte Gesichter.

"Ich habe vor ein paar Tagen gehört, dass Carlo Ancelotti schon einen Vertrag fürs Ausland ab dem Winter unterschrieben hat", so Basler auf "Sport1". Das werde zumindest gemunkelt, schränkte der 48-Jährige ein.

Auf Nachfrage betonte Basler zwar, er könne seine Aussage nicht weiter erklären, bestätigte jedoch auch, dass angeblich bereits unterschriebener Vorvertrag existierte, "wo es das meiste Geld gebe". Dabei handele es sich um China, konkretisierte Basler.

"Hundertprozentig" könne er natürlich nichts bestätigen, das Gerücht sei ihm aber "zu Ohren gekommen". Die Quelle seiner Information wollte der Ex-Nationalspieler nicht nenne, er könne jedoch bislang nichts Negatives über diese sagen.

Den Hinweis, Ancelottis Vertrag bei den Bayern laufe doch noch bis 2019 fegte Basler locker zur Seite. "Du weißt doch, dass Verträge mittlerweile nichts mehr zählen" und schließlich habe man ja auch in der vergangenen Saison schon diskutiert, "ob er [Ancelotti, Anm. d. Red.] überhaupt noch der Richtige ist". "Es muss ja nicht so sein, aber man hat es gehört", schloss Basler seine Ausführung.

Ancelotti, der das Amt bei deutschen Rekordmeister im Sommer 2016 übernahm, in seinem ersten Jahr jedoch "nur" die Meisterschaft gewann, geriet in der Vergangenheit immer mal wieder in die Kritik. Allerdings bestätigten die Granden der Münchner, dass sie hinter dem zweifachen UEFA-Coach des Jahres stünden.