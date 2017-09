Effe attackiert Lewy - "schmaler Grat" mit Müller

Stefan Effenberg attackiert Robert Lewandowski

"Fußball ist Kapitalismus pur, jeder will in dieser Branche Geld verdienen", gab Bayern-Stürmer Robert Lewandowski unlängst im Interview mit dem "Spiegel" offen zum Besten und forderte zeitgleich Mega-Transfers von den Bossen der Münchner. Eine Aussage, die Stefan Effenberg auf die Palme bringt.

In seiner Kolumne auf "t-online.de" kritisiert der Ex-Spieler des deutschen Rekordmeisters Lewandowski harsch und behauptet sogar, eine Trennung vom Polen sei die logische Folge der Bayern-Strategie. Lewy greife mit seinen Aussagen die Philsophie des Vereins an, so Effenberg, der darauf verweist, dass Bayern-Präsident Uli Hoeneß 100-Millionen-Transfers mehrfach eine Absage erteilte. Seinen Mitspielern spreche der Torjäger zudem die nötige Qualität ab.

"Lewandowski ist Spieler – in dieser Rolle sollte er sich solche Äußerungen gut überlegen und intern äußern. Darüber hinaus ist die Entscheidung von Uli Hoeneß nun mal unumstößlich. Und: Die Qualität des Kaders ist trotz 'geringer' Ausgaben hoch", fasst Effenberg zusammen.

Den Weg der Bayern lobte Effenberg, der selbst vor Kurzem noch größere Investitionen des deutschen Branchen-Primus forderte, hingegen. Zum einen stimme ihn die neue Jugendakademie zuversichtlich, zum anderen gebe es in Deutschland genügend "hochbegabte, potenzielle Weltklasse-Spieler", die man günstiger zum FC Bayern locken könne. Bestes Beispiel hierfür sei Leipzig-Goalgetter Timo Werner. "100, 150 oder auch 200 Millionen Euro für internationale Superstars? Für diese Summe kriegst Du hier direkt fünf, sechs Spieler", stellte Effenberg klar.

Effenberg empfiehlt Lewy Paris oder Barcelona

Wolle der FC Bayern die Strategie, deutsche Top-Spieler unter dem eigenen Logo zu vereinen weiterführen, müsse man sich "in den nächsten Jahren" konsequenterweise allerdings "von ausländischen Topspielern" trennen. "Auch von Lewandowski", so der Ex-Nationalspieler. Lewandowski "könnte nach Paris gehen, wo ja diese Summen bezahlt werden. Oder Barcelona. Dann hat er auch einen Verein, der das macht, was er möchte."

Von einem Abgang des mehrfachen Bundesliga-Torschützenkönigs würde laut Effe auch Thomas Müller profitieren. Dieser spüre zurzeit nicht das Vertrauen, müsse dieses bei seiner Spielweise aber bekommen. "Wenn er sogar in Frage gestellt wird, ist das ein ganz schmaler Grat, auf dem sich der FC Bayern in der Personalie bewegt", warnte Müller.