FC reist mit "Riesen-Krawatte" nach London

Der Kölner Matthias Lehmann (33) kann die klar Niederlage in Augsburg nicht fassen

So hatten sich die Kölner nicht auf ihr erstes großes Saison-Highlight in der Europa League einstimmen wollen. Statt neuem Selbstvertrauen holten sich die Domstädter beim 0:3 (0:2) in Augsburg den nächsten argen Dämpfer ab.

Und ausgerechnet nun steht das Flutlicht-Spektaktel beim großen FC Arsenal am Donnerstag an. "Wir sind alle schlecht gelaunt und haben eine Riesen-Krawatte!", schimpfte Mittelfeldspieler Matthias Lehmann im Anschluss an die schon dritte Niederlage in der Bundesliga am Samstag.

Von Vorfreude auf den womöglich einmaligen Trip zum englischen Ausnahme-Klub war beim 1. FC Köln zunächst nichts zu spüren. "Es ist klar, dass du nicht sagst: Abhaken, wir fahren nach London", stellte Manager Jörg Schmadtke klar. Trainer Peter Stöger sagte deutlich: "Mir vermiest jede Niederlage den Abend und die nächsten Tage."

An einem verpatzten Nachmittag, den der Augsburger Alfreð Finnbogason per Dreierpack (21./32./Elfmeter/90.+4) prägte, fehlten den Kölner Ideen im Spielaufbau, Gefahr im Angriff und eine stabile Abwehr. "Wir schießen uns jedes Mal ins eigene Bein bei den Ballverlusten", sagte Lehmann und unterstrich: "Die Situation ist gefährlich."

(Zweck)optimistischer war Verteidiger Dominique Heintz vor dem Flug nach London: "Wir können in so einem Spiel wieder vieles gutmachen."