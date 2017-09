Bochum siegt mit Mega-Schlussspurt

Der VfL Bochum drehte die Partie auf der Zielgeraden

Absteiger Darmstadt 98 ist auf dem Weg zurück in die Bundesliga ins Straucheln geraten. Trotz einer Führung unterlagen die Lilien am fünften Spieltag der 2. Liga 1:2 (1:0) gegen den VfL Bochum.

Kapitän Aytaç Sulu (24.) brachte Darmstadt (10 Punkte) in Führung. Der eingewechselte Dimitrios Diamantakos (81.) und Robbie Kruse (86.) drehten die Partie in der Schlussphase zugunsten des VfL (7 Zähler). Es war der erste Bochumer Sieg im vierten Anlauf in Darmstadt.

"Wir haben die erste Halbzeit dominiert, wir hatten so viele Chancen", sagte Sulu bei "Sky": "Für die zweite Hälfte muss sich dann jeder von uns hinterfragen. Das ist ein Stück weit unerklärlich."

Vor 16.000 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor waren die Gastgeber in der ersten Hälfte das deutlich bessere Team. Neben dem Kopfballtreffer Sulus im Anschluss an eine Ecke hatten die Darmstädter noch weitere kleine Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Bochumer stärker, der Ausgleich lag in der Luft. In der 63. Minute präsentierte sich VfL-Kapitän Felix Bastians als fairer Sportsmann. Nachdem der 29-Jährige im Strafraum zu Fall gekommen war, entschied Schiedsrichter Benedikt Kempkes zunächst auf Strafstoß.

Bastians mit starker Fairplay-Geste

Anschließend gestand Bastians beim Unparteiischen ein, dass es keine Elfmeter war. Der Referee revidierte daraufhin seine Entscheidung und bedankte sich beim Bochumer Profi für dessen Ehrlichkeit - das taten auch die Darmstädter Spieler. Die Ehrlichkeit wurde durch die späten Treffer belohnt.

"Der Schiri hat mich gefragt, ob ich getroffen wurde. Das war nicht der Fall - und das habe ich ihm gesagt", sagte Bastians: "Es geht um Respekt und Fair Play. Wir haben auch eine Vorbildfunktion. Es war selbstverständlich für mich, nicht zu lügen. Ich bin froh, dass wir dafür noch belohnt wurden."

Beste Spieler aufseiten der Darmstädter waren Sulu und Salvatore Sirigu. Bei den Bochumern überzeugten Kruse und Stefano Celozzi.