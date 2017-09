Erneut lange Pause für Schmelzer

Marcel Schmelzer erlitt den nächsten Rückschlag

Borussia Dortmund muss erneut lange auf Kapitän Marcel Schmelzer verzichten. Der Außenverteidiger, der gegen den SC Freiburg erst ins Team zurückgekehrt ist, fehlt dem BVB sechs Wochen.

Schmelzer wurde von SCF-Neuzugang Yoric Ravet rüde gefoult. Nach minutenlanger Behandlung wurde er mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einer Trage vom Platz und direkt ins Krankenhaus gebracht. Die bittere Diagnose folgte am Sonntag: Der 29-Jährige fällt mit einem Teilriss im Sprunggelenk etwa sechs Wochen aus.

Damit ist die Krankenakte des Ex-Nationalspielers um ein weiteres Kapitel reicher. Allein im Jahr 2017 musste Schmelzer bereits mit Waden-, Knie-, Rücken- und Oberschenkelproblemen pausieren, ehe ihn ein Außenbandriss im Sprunggelenk über einen Monat außer Gefecht setzte.

🤕 Teilriss im Sprunggelenk: @Schmelle29 fällt sechs Wochen aus. Gute Besserung, Kapitän! pic.twitter.com/H6RgAOGSUI — Borussia Dortmund (@BVB) 10. September 2017

Weniger konkret ist die Diagnose bei Marc Batra, der Borussen-Verteidiger laboriert an musklären Problemen, heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Wann der Spanier wieder ins Training einsteigen kann, ist offen. Ein Einsatz im Champions-League-Spiel gegen Tottenham am Mittwoch ist jedoch nicht ausgeschlossen.