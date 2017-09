Milan kommt bei Lazio unter die Räder

Kein guter Tag für Milan und Keeper Gianluigi Donnarumma

Der kommende Gegner von Austria Wien in der Fußball-Europa-League muss die Reise nach Österreich mit einer heftigen Niederlage im Gepäck antreten. AC Milan unterlag bei Lazio Rom am Sonntag 1:4, Ciro Immobile steuerte drei Treffer zum Heimerfolg der Römer bei. Das Spiel gegen die Austria in der Gruppe D findet am Donnerstagabend (19.00 Uhr/live Puls 4) im Ernst-Happel-Stadion statt.

