Zahlen: Werder froh, Bayer schlecht wie nie

Werders Delaney ließ die Fans jubeln

Ein Torhüter, der in der Bundesliga nie einen Elfmeter gehalten hat, Teams, die endlich getroffen haben und Abwehrreihen, die Vereinsrekorde einfahren. Das Zahlendribbling zum 3. Spieltag:

239 - Alle Bundesligisten haben in dieser Saison nun mindestens ein Tor erzielt. Dabei musste Werder Bremen am längsten warten. Nach 239 Minuten war es dann dank Thomas Delaney endlich so weit.

231 - Hannover stellte mit 231 Minuten ohne Gegentor zum Saisonstart einen Vereinsrekord in der Bundesliga auf.

21 - Torhüter Ron-Robert Zieler vom VfB Stuttgart stand in der Bundesliga 21 Mal einem Elfmeterschützen gegenüber und parierte nie.

13 - Leverkusen-Coach Heiko Herrlich feierte seinen letzten Bundesliga-Sieg im Februar 2010 beim 2:1 mit dem VfL Bochum gegen 1899 Hoffenheim; nun wartet er seit 13 Bundesliga Spielen auf einen Erfolg.

6 - Für Bayern München war es die früheste Niederlage seit sechs Jahren; 2011/12 hatte es schon am 1. Spieltag ein 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach gegeben. Letztes Jahr hatte der Serienmeister am 11. Spieltag erstmals verloren (0:1 beim BVB).

3 - Alfreð Finnbogason ist nach Ja-Cheol Koo der zweite Augsburger, der in der Bundesliga einen Dreierpack schnürte. Dem Südkoreaner war das im März 2016 gegen Leverkusen gelungen. Finnbogason erzielte jetzt vier der fünf Augsburger Saisontore.

3 - Köln verlor erst zum dritten Mal in der Bundesliga-Historie die ersten drei Saisonspiele. Letzte Saison hatte Köln nach drei Spieltagen sieben Punkte und noch kein Gegentor kassiert; jetzt steht auf dem Punktekonto noch eine null.

1 - Leverkusen holte an den ersten drei Spieltagen nur einen Punkt. So schlecht war die Bilanz in Bayers Bundesliga-Historie zu diesem Zeitpunkt zuvor nie.