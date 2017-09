Erster Clásico einen Tag vor Heiligabend

Real Madrid und der FC Barcelona treffen kurz vor Weihnachten aufeinander

Einen Tag vor Heiligabend kommt es in der spanischen Meisterschaft zum ersten Clásico der Saison zwischen Champions-League-Sieger Real Madrid und dem Erzrivalen FC Barcelona (17. Spieltag).

Das gab der Präsident der spanischen Profiliga, Javier Tebas, am Sonntag bekannt. Anpfiff am 23. Dezember ist um 13:00 Uhr. Für beide Klubs wird es das letzten Pflichtspiel des Jahres sein, nachdem Real bereits Mitte Dezember an der Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen wird.