"Eurosport" beteuert: Keine Probleme via Satellit

Der "Eurosport"-Einstand in der Bundesliga ist alles andere als reibungslos gelaufen

In der Diskussion über die technischen Probleme bei den Bundesliga-Übertragen auf "Eurosport" hat der Sender am Montag noch einmal darauf hingewiesen, dass es via Satellit bisher keinerlei Schwierigkeiten gegeben habe.

"Die bisherigen Freitagsspiele, die von Eurosport 2 HD Xtra gezeigt wurden, waren über Satellit für jeden Zuschauer mit dem Eurosport-Paket bei HD+ vollkommen problemlos zu empfangen", sagte Geschäftsführer Georges Agnes (Operations und Produktentwicklung).

"Dies wird auch bei allen künftigen Partien, wie am kommenden Freitag und erstmals am kommenden Sonntagmittag, der Fall sein. Jeder Zuschauer, der diesen Empfangsweg nutzt, wird jede Aktion, jedes Tor und jede Abseitsposition vollkommen störungsfrei und ohne Zeitverzug auf dem großen Bildschirm verfolgen können", so Agnes.

DFL bittet "Eurosport" zum Rapport

Zuvor hatte der Sender bereits erklärt, dass durch die erneuten Probleme auf dem "Eurosport"-Player beim Spiel zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig (0:2) am vergangenen Freitag nur eine Minderheit der Zuschauer betroffen gewesen sei.

Nur einige Nutzer hätten "streaming-typische Schwierigkeiten" erfahren. Man werde weiter "hart daran arbeiten, das Produkt und das Erlebnis für unsere Fans weiter zu verbessern". Die Deutsche Fußball Liga zeigte sich trotzdem "unzufrieden" und bat Vertreter von "Eurosport" zum Gespräch.

"Eurosport" besitzt seit dieser Saison die Pay-TV-Rechte an den 30 Freitagsspielen, an jeweils fünf Begegnungen sonntags und montags sowie an allen vier Relegationsspielen und dem DFL-Supercup. Das Paket kostet 29,90 Euro.