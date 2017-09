Matthäus stellt sich hinter Lewandowski

Lotha Matthäus stärkt Robert Lewandowski den Rücken

Lothar Matthäus hat sich nach der Kritik von Robert Lewandowski an der Transferpolitik des FC Bayern hinter den Torjäger gestellt.

"Was er sagt und zu bedenken gibt, ist überhaupt nicht verwerflich. Er hat sich ja nicht vereinsschädigend geäußert, sondern lediglich unterstrichen, wie sehr er sich mit den Münchnern identifiziert und wie wichtig ihm der Erfolg mit dem Verein ist", schrieb Matthäus in seiner wöchentlichen Kolumne auf "skysport.de": "Er hat nichts gegen seine Mitspieler gesagt. Er argumentiert aus der Sicht eines Topspielers heraus, der einen Konkurrenzkampf auf noch höherem Niveau möchte, um am Ende internationale Titel zu gewinnen."

Lewandowski hatte in einem Spiegel-Interview Sorge um die internationale Konkurrenzfähigkeit des FC Bayern geäußert. Rekordnationalspieler Matthäus unterstützt Lewandowskis Aussagen und fordert ebenfalls Top-Stars, "an deren Seite Top-Talente wie Kingsley Coman und Corentin Tolisso reifen können."