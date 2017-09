Van Drongelen fehlt HSV in Hannover

Rick van Drongelen verletzte sich im Spiel gegen Leipzig

Nächste Hiobsbotschaft für den Hamburger SV: Nach Mittelfeldspieler Filip Kostić (Muskelfaserriss) hat sich auch Neuzugang Rick van Drongelen im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig (0:2) schwerer verletzt als zunächst angenommen.

Wie der HSV am Montag mitteilte, zog sich der 18-Jährige ein Knochenödem im Becken zu und wird mindestens im nächsten Spiel gegen Hannover 96 am Freitag fehlen.

Van Drongelen wechselte im Sommer vom niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam an die Elbe und stand in den ersten drei Bundesliga-Spielen in der Startelf der Hamburger.