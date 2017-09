85 Mio. Brasilianer sahen Neymar-Präsentation

Neymars Transfer war der teuerste der Geschichte

Laut PSG-Präsident Nasser al-Khelaifi haben allein in Brasilien 85 Millionen Menschen die Präsentation von Superstar Neymar verfolgt.

Das habe er von dem Eigentümer des brasilianischen Senders "TV Globo" erfahren, verriet er der englischen Zeitung "Daily Telegraph". "Ich sagte 'fünf Millionen?'. Er sagte 'nein'. Ich sagte: '10 Millionen?' Er sagte 'nein - 85 Millionen'", berichtete al-Khelaifi.

Neymar war Anfang August um 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Es handelt sich um den bisher teuersten Transfer in der Geschichte. Am 5. August wurde der Brasilianer im Pariser Prinzenpark offiziell den Fans vorgestellt, die Bilder davon gingen via Fernsehen und Internet um die ganze Welt.