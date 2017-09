West Ham bringt Wagners Terrier zu Fall

Aufsteiger Huddersfield Town hat in der englischen Premier League seine erste Niederlage kassiert.

Die Elf des deutschen Teammanagers David Wagner unterlag am vierten Spieltag beim zuvor punktlosen Londoner Klub West Ham United 0:2 (0:0) und fiel in der Tabelle auf den sechsten Platz zurück.

Pedro Obiang (72.) und Andre Ayew (78.) trafen für die Hammers und beschenkten den angezählten kroatischen Coach Slaven Bilić an dessen 49. Geburtstag mit den ersten Punkten der Saison. Die Hausherren waren von Anfang bis Ende die aktivere und gefährlichere Mannschaft und hatten auch die besseren Chancen.

Wagner, der am Freitag als "Teammanager des Monats August" ausgezeichnet worden war, bot die Aufstiegshelden Chris Löwe, Christopher Schindler und Elias Kachunga in der Startelf auf. Bei West Ham blieb der ehemalige Leverkusener Chicharito glücklos, als er in der ersten Hälfte nur die Latte traf.

West Ham gibt die Rote Laterne damit an Crystal Palace ab und rückt zwei Plätze vor. Huddersfield bleibt trotz der ersten Pleite auf einem starken sechsten Rang und kann weiter von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Die Terriers waren mit Siegen gegen Crystal Palace (3:0) und Newcastle United (1:0) furios in die Saison gestartet, zuletzt kam der Aufsteiger zu Hause gegen den FC Southampton zu einem 0:0.