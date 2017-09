Vogts: Haue für den HSV - Lob für Leipzig

Berti Vogts sind die Ausreden des HSV "zu primitiv"

Ex-Bundestrainer Berti Vogts hat sich in seiner Kolumne auf "t-online.de" zu den Themen geäußert, die die Fußballlandschaft aktuell beschäftigen. HSV-Coach Markus Gisdol bekam dabei sein Fett weg.

"Insbesondere beim HSV" werde einfach zuviel gejammert, so Vogts. Vorangegangene Länderspielpausen oder sogar Probleme bei einer Fußball-Übertragung für Niederlagen verantwortlich zu machen, sei viel zu einfach. "Die Ausreden sind mir zu einfach, zu primitiv. Da sollte man lieber seine Hausaufgaben machen und sich überlegen: Was habe ich als Trainer falsch gemacht?", stellte der Europameister-Coach von 1996 klar.

HSV-Übungsleiter Markus Gisdol monierte unlängst, seine Spieler hätten durch die hohe Belastung der Länderspielpausen "einen großen Nachteil". Die Rothosen wandten sich zudem in einem "energischen Schreiben" an "Eurosport", das die Übertragung der Freitagsspiele der Bundesliga bislang nicht fehlerfrei in den Griff bekam.

Das zuletzt in der Kritik stehende Trainer-Trio Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen), Peter Stöger (1. FC Köln) und Carlo Ancelotti (FC Bayern) erhielt hingegen Rückendeckung vom Ex-Nationalspieler. Herrlich hätte sein Können bereits bewiesen, Stöger knabbere noch am Modeste-Abgang und Bayerns Ancelotti "weiß, wie man Meisterschaften und Siege in der Champions League erringt", erklärte Vogts.

Leipzig vor Vogts Geheimfavorit auf den CL-Titel

Apropos Champions League: Neben den etatmäßigen Favoriten, Bayern Real Madrid, FC Barcelona und Paris Saint-Germain vermutet Vogts, dass man auch RB Leipzig im Blick behalten müsste.

"Sie legen keinen Wert auf Ballgeschiebe und 80 Prozent Ballbesitz. So schnell wie möglich in die gegnerische Hälfte, so schnell wie möglich abschließen - das ist der Plan. Das sind einige große Vereine gar nicht mehr gewohnt", schrieb der 70-Jährige, der konkret hinzufügte: "Leipzig ist für mich der Geheimfavorit auf den Champions-League-Titel!"

Vogts lobte zudem Leipzigs Nationalspieler Timo Werner. Der 21-Jährige erinnere ihn "an den jungen Lionel Messi", meinte er: "Bei Uwe Seeler und Gerd Müller hat man immer gesagt: Die haben ein Näschen. Genau das hat Werner auch. Er kann ein ganz Großer werden." Leipzig gibt am Mittwoch (20:45 Uhr) gegen Frankreichs Meister AS Monaco sein Debüt in der Königsklasse.