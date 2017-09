Dortmund will Boadu wieder aufbauen

Denzeil Boadu wurde bei Manchester City ausgebildet

Borussia Dortmund macht seit Jahren Jagd auf neue Top-Talente aus Europa. Zuletzt hat sich der BVB den 20-Jährigen Denzeil Boadu von Manchester City geschnappt. In der Dortmunder U23 soll er wieder aufgebaut werden.

Boadu hatte in den letzten Jahren mit einigen schweren Verletzungen zu kämpfen. Nach einem Mittelfußbruch musste er beispielsweise insgesamt 20 Monate pausieren. Nun hat sich Borussia Dortmund dem Offensivspieler angenommen: "Denzeil war in der Jugend ein großes Talent. Dann haben ihn aber auch einige Verletzungen zurückgeworfen", bestätigte U23-Teammanger Ingo Preuß gegenüber der "Bild".

Der BVB versuche nun, Boadu "wieder auf das Niveau zu bekommen, auf dem er schon einmal war", so Preuß weiter. In der Regionalliga West soll der Engländer künftig zu Einsätzen kommen. Der Bundesligist hatte den Youngster abseits der Berichterstattung in den Medien bereits am 30. August nach Dortmund gelockt.

In der abgelaufenen Saison kam der Londoner immerhin auf elf Einsätze für die U23 von Manchester City. Dabei erzielte der Rechtsfuß einen Treffer.