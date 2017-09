Bale über United-Wechsel: Titel sind wichtiger

Gareth Bale will mit Real Madrid weiter auf Titeljagd gehen

2013 kehrte Gareth Bale dem englischen Fußball den Rücken und schloss sich Real Madrid an. Seither sammelte er bei den Spaniern einen Titel nach dem anderen. Ein Grund, auch künftig das Trikot der Königlichen zu tragen.

Der Waliser wurde im vergangenen Sommer immer wieder mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht. Allen voran José Mourinho und Manchester United hätten den Angreifer gerne im Trikot der Red Devils gesehen. Mit einem Wechsel hätte er außerdem aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo treten und zum Star in Manchester werden können. Ähnlich hatte Barcelonas Neymar entschieden, als er den Messi-Klub in Richtung Paris verließ.

"In gewisser Hinsicht stimmt das", gab Bale im Interview mit dem "Daily Mail" zu, entgegnete jedoch: "Ich denke, dass es am Ende einer Karriere immer auf die Trophäen ankommt. Das ist wohl das Wichtigste." Bei Real Madrid hat der 28-Jährige demnach eher die Hoffnung, weitere Titel zu sammeln.

Bales Rückkehr an die White Hart Lane

Immerhin gewann er seither gleich dreimal die Champions League. Hinzu kommen in Spanien eine Meisterschaft, ein Pokalsieg, ein Superpokalsieg, zwei Klub-Weltmeisterschaftssiege sowie drei Erfolge im Supercup der UEFA.

In der Gruppenphase der aktuellen Champions-League-Saison trifft Bale mit seiner Mannschaft unter anderem auf Borussia Dortmund und Tottenham Hotspur. Besonders auf den Vergleich mit seinem Ex-Klub Tottenham freue sich der Angreifer.

"Ich habe viele tolle Erinnerungen an die Zeit. Ich liebe diesen Klub und bleibe mit den Menschen dort immer in Verbindung." Zu Bales Rückkehr an die White Hart Lane von Tottenham Hotspur kommt es am 1. November.