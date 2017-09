Salihović vor Wechsel zum HSV

Läuft Sejad Salihović (l.) bald im HSV-Trikot auf?

Der derzeit vertragslose Sejad Salihović hat möglicherweise einen neuen Klub gefunden. Während er zuletzt noch beim Ex-Klub 1899 Hoffenheim mittrainierte, steht der Bosnier nun vor einem Vertrag beim Hamburger SV.

Der 32-Jährige traf sich am Dienstag im Hamburger Teamhotel mit HSV-Sportdirektor Jens Todt. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach hat Salihović wenig später den Leistungstest absolviert. Der Mittelfeldspieler könnte deshalb schon in Kürze zum Kader des Bundesligisten dazustoßen.

Mit seiner Erfahrung von insgesamt 176 Bundesliga-Partien (46 Tore) könnte er den HSV in dieser Saison zusätzliche Verstärkung bringen. In Trainer Markus Gisdol trifft Salihović unterdessen auf einen alten Bekannten. Schließlich kennen sich bei aus ihrer gemeinsamen Zeit in Hoffenheim.

Salihović hatte sich zuvor bei 1899 Hoffenheim fit gehalten, wo der Freistoß-Spezialist zwischen 2006 und 2015 die Schuhe schnürte. Danach zog der Linksfuß nach China und schloss sich Beijing Renhe FC an. Anschließend spielte er in der Schweiz für den FC St. Gallen. Sein Vertrag wurde dort allerdings im Sommer nicht verlängert.