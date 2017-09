60 Millionen Euro! Costa vor Atleti-Rückkehr

Wechselt Diego Costa doch noch zu Atlético Madrid?

Seit Wochen geht es zwischen Diego Costa und dem FC Chelsea hin und her. Der Angreifer wurde zunächst von Teammanager Antonio Conte aus dem Kader gestrichen, woraufhin dieser in seine Heimat ging und das Training bei den Blues verweigerte. Nun scheint ein Ende des Theaters in Sicht.

Wie die spanische "Marca" berichtet, entscheidet sich die Zukunft von Diego Costa noch vor dem nächsten Spieltag in der Primera División. Nachdem sich ein Transfer zu Atlético Madrid im Sommer noch zerschlagen hatte, scheint nun ein Durchbruch in den Verhandlungen erzielt worden sein.

Chelsea habe demnach ein Angebot der "Colchoneros" in Höhe von 60 Millionen Euro akzeptiert. Sicher ist dabei noch nicht, auf welche Summen sich der Sockelbetrag und die Bonuszahlungen belaufen werden.

Die aufgerufene Ablösesumme würde für Atlético Madrid gleichzeitig eine neue Rekordsumme bedeuten. Teuerster Spieler bisher war der Kolumbianer Falcao, der 2011 für 40 Millionen Euro vom FC Porto kam.

Ausschlaggebend in den Verhandlungen sei der Umstand gewesen, dass Diego Costa nach rund drei Monaten eingewilligt hat, zu den Blues vorerst zurückkehren zu wollen. Dort soll er im Reserve-Team der Londoner mittrainieren.

Costa, der nach einem möglichen Wechsel zu Atleti erst im Januar spielberechtigt wäre, ging für den spanischen Hauptstadtklub bereits zwischen 2010 und 2014 auf Torejagd. 35 Millionen Euro legte Chelsea im Sommer 2014 auf den Tisch, um den damaligen Torschützenkönig Spaniens auf die Insel zu locken.