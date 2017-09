Salzburg-Routiniers sind weiter fraglich

Paulo Miranda und Andreas Ulmer dürften fehlen

RB Salzburg droht auch zum Auftakt der Gruppenphase der Europa League am Donnerstagabend (ab 21:05 Uhr im weltfussball-Liveticker) bei Vitória Guimarães der Ausfall der beiden Routiniers Paulo Miranda und Andreas Ulmer. Gerade die Absenz des brasilianischen Abwehrchefs Miranda würde die Aufgabe für die "Bullen" in Portugal nicht leichter machen.

Zumal neben dem wegen seiner Knieblessur fraglichen Miranda schon wie am Sonntag beim 2:2-Remis gegen Rapid auch der kroatische U21-Teamkicker Marin Pongračić mit einer Adduktorenverletzung fehlt. Gegen die Grün-Weißen musste deshalb Liefering-Akteur Igor in seinem zweiten Bundesligaspiel an der Seite von Dauerbrenner Duje Ćaleta-Car im Abwehrzentrum agieren.

Auf der für die Europa League relevanten A-Spielerliste scheint der 19-jährige Brasilianer aber nicht auf, weshalb es am Donnerstag zu einem Debüt kommen könnte. Sollte Miranda nicht fit werden, darf Jerôme Onguéné zwei Wochen nach seinem Wechsel zu Salzburg auf seinen ersten Einsatz hoffen. Der 19-jährige Franzose war erst am letzten Tag des Sommer-Transferfensters vom VfB Stuttgart gekommen, kickte in der Vorsaison aber in der zweiten französischen Liga bei Sochaux-Montbeliard bzw. dem Zweierteam des VfB.

Eventuell könnte die Wahl von Trainer Marco Rose aber auch auf Luca Meisl fallen. Der 18-jährige Gewinner der Youth League hat allerdings noch kein Spiel für die "großen Bullen" bestritten und ist derzeit in Liefering aktiv. Wegen seines Alters (vor 1. Jänner 1996 geboren) und seiner vorangegangenen zweijährigen ununterbrochenen Selektierbarkeit für RB Salzburg könnte Meisl auf die B-Liste der Salzburger gesetzt werden. Die B-Liste kann im Gegensatz zur A-Liste jederzeit verändert werden.

