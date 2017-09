Hasenhüttl glaubt an Verbleib von Timo Werner

Weggefährten bei RB Leipzig: Ralph Hasenhüttl (r.) und Timo Werner

RB Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl glaubt nicht an einen schnellen Abschied des angeblich von Real Madrid umworbenen Top-Stürmers Timo Werner.

"Wir wissen, was wir Timo liefern müssen, um ihn in seiner Art Fußball zu spielen, unterstützen zu können. Er passt perfekt zu unserem Angriffsfußball. Ich glaube, dass er noch ein paar Jahre bei uns spielt - und Jahre sind im Fußball schon eine Ewigkeit", sagte Hasenhüttl im Vorfeld des Champions-League-Spiels gegen die AS Monaco.

Laut Hasenhüttl ist Werner trotz aller Euphorie um seiner Person voll fokussiert auf seine Aufgaben in Leipzig. "Ich weiß, dass er sich keine Gedanken über eine Wechsel zu einem anderen Verein macht", sagte der Coach.

Werner habe mit seinem Wechsel vom VfB Stuttgart nach Leipzig im Sommer 2016 den "besten Schritt gemacht, den er machen konnte", erklärte Hasenhüttl.

Hasenhüttl gibt Update zu Naby Keïta

Gegen den französischen Meister erwartet der Österreicher ein hartes Stück Arbeit. Er warnte vor allem vor dem starken Umschaltspiel der Gäste. "Monaco hat uns morgen eins voraus: eine gehörige Portion Erfahrung. Wir müssen unsere Unbekümmertheit dagegen werfen, um frei aufzuspielen und unsere Stärken bestmöglich auf den Platz bringen", ergänzte der Fußballlehrer.

Hasenhüttl erklärte, die Vorfreude der Leipziger auf den ersten Auftritt in der Königsklasse sei "riesengroß". Auch in der Stadt sei die Euphorie spürbar. "Jeder nimmt es als Belohnung war, für das, was letztes Jahr hier in Leipzig passiert ist, für die super Saison. Man merkt, dass sehr viel Positives von uns erwartet wird."

Keine großen Hoffnungen macht sich der 50-Jährige auf einen Einsatz des angeschlagenen Naby Keïta. "Er hat das Training leider abbrechen müssen. Wenn nicht ein Wunder passiert, wird er morgen nicht spielen können." Falls der Spielmacher ausfällt, sind Stephan Ilsanker und Kevin Kampl Alternativen.