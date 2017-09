SK Rapid verstärkt Trainer-Team

Rapid-Sportchef Fredy Bickel, der neue U16-Coach Harald Suchard und Nachwuchsleiter Willi Schuldes

Rapid hat sein Trainer-Team mit Harald Suchard verstärkt. Der Ex-Bundesliga-Profi von Admira Wacker übernimmt die U16-Akademiemannschaft des Rekordmeisters und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2019.

Der 40-Jährige hat bereits die UEFA-A-Lizenz und die UEFA-Junioren-Lizenz mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen und steht kurz dem Abschluss der UEFA-Pro-Lizenz, die er im aktuellen Kurs auch mit Rapid-Cheftrainer Goran Djuricin absolviert.

Harald Suchard bestritt über 300 Spiele in den beiden höchsten österreichischen Spielklassen. Die meisten davon für Admira Wacker, wo er in der Saison 1999/2000 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Nach seiner aktiven Karriere war Suchard weiterhin in der Südstadt tätig, wo er als Trainer alle Akademie-Jahrgänge der Niederösterreicher durchlief. Dort übernahm der gebürtige Burgenländer im September 2013 die Akademie-Führung und übte diese bis Juni 2017 aus.

"Nach meiner langjährigen Tätigkeit als Akademie-Trainer war es mir ein großes Bedürfnis wieder täglich mit einer Mannschaft arbeiten zu können. Dass ich diese Möglichkeit nun bei Rapid bekommen habe, ist für mich eine große Ehre und macht mich sehr stolz. Ich freue mich darauf, den Jungs mit meiner Erfahrung und mit meinem Wissen helfen zu können. Der eingeschlagene Weg, den Rapid geht, ist zweifelsohne der richtige", zeigte sich Suchard erfreut.

Die Position war vakant geworden, weil Michael Steiner mit 1. September beim ÖFB die Stelle des sportlichen Leiters des Nationalen Zentrums für Frauenfußball in St. Pölten übernommen hatte und künftig auch als Teamchef des weiblichen U19-Nationalteams fungieren wird. Interimistisch war deshalb Rapid-Nachwuchschef Willhelm Schuldes selbst als Coach eingesprungen.

