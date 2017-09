Lederer ist neuer Trainer vom SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten hat einen neuen Trainer. Oliver Lederer übernimmt den Tabellenletzten der österreichischen Bundesliga. Als Assistenten bekommt er einen ehemaligen Nationalspieler: Markus Schopp.

"In den letzten Wochen hat das Feuer in mir wieder so richtig zu lodern begonnen und da ist das Angebot, das Wolfsrudel zu übernehmen natürlich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen – ich wollte zurück auf die Trainerbank", meinte Lederer auf der Vereinshomepage.

"Ich freue mich auf diese Herausforderung und vor allem auch auf die Zusammenarbeit mit Markus Schopp – es ist toll einen Mann mit so einer Erfahrung an meiner Seite zu haben", ergänzte der ehemalige Admira-Trainer. Schopp wird ihm vor allem im Bereich der Spielanalyse unterstützen.

Auch der Sportdirektor Markus Schupp zeigte sich von seiner Wahl überzeugt: "Die Entscheidung ist dann relativ rasch gefallen. Ich habe schnell gemerkt, dass Oliver Lederer sehr gut in unser Anforderungsprofil passt. Zudem zeigt er enormes Engagement, ist begeisterungsfähig – ich bin überzeugt, er wird bei uns das Feuer neu entfachen. Wir haben jetzt ein sportlich starkes Trainerteam verpflichtet, von dem wir überzeugt sind, dass wir die sportliche Wende schaffen werden."

Der SKN liegt nach sieben Runden auf dem letzten Platz der Tabelle. Unter Jochen Fallmann, der vor wenigen Tagen unter kuriosen Umständen zurücktrat, eroberten die Wölfe nur einen Punkt.

