Heidel: "Haben Bene niemals zum Wechsel geraten"

Sportvorstand Christian Heidel hat sich zur Lage beim FC Schalke geäußert

Trotz guter sportlicher Lage mit zwei Siegen aus drei Spielen rumort es auf Schalke mal wieder. Dieses Mal im Fokus: Sportvorstand Christian Heidel, der von vielen Fans für die Ausbootung und den Transfer von Benedikt Höwedes zu Juventus Turin verantwortlich gemacht wird.

Jetzt hat sich der 54-Jährige zur Lage bei den Königsblauen geäußert und eigene Fehler zugegeben. "Ich habe ein bisschen unterschätzt, dass es wenig sachlich hinterfragt wird und es eine so emotionale Diskussion wird", sagte Heidel gegenüber "Reviersport" und betonte: "Wir haben Bene niemals zum Wechsel geraten, aber auch keine Stammplatz-Garantie ausgesprochen."

Schalke-Trainer Domenico Tedesco habe zudem immer wieder betont, dass ein topfitter Höwedes definitiv ein Kandidat für die Start-Elf gewesen wäre, "aber auch Kehrer, Stambouli und Insua suchen ihre Chance auf dieser Position und wollen spielen". Dann sei das Angebot von Juventus Turin gekommen und damit auch der Wechsel-Wunsch des Weltmeisters. "Ich drücke Benedikt aber wirklich die Daumen, dass er sich bei Juve in die Mannschaft spielt und im nächsten Jahr eine tolle WM erlebt", sagte Heidel und ergänzte: "Er ist ein prima Mensch, und es gab niemals Dissonanzen zwischen uns."

"Werden jetzt viel Geld in die Hand nehmen"

Für die Schalke-Fans, die ihren Protest gegen den Transfer des Innenverteidigers am letzten Spieltag lautstark und auf Transparenten verkündeten, hat der Sportvorstand Verständnis. "Mir sind Identität und Identifikation extrem wichtig", betonte Heidel, schloss jedoch an: "Den Eindruck, dass es eine negative Stimmung gegen meine Person gibt, teile ich nicht. Ich habe nach dem Spiel mit vielen Fans gesprochen. Der Wechsel von Benedikt Höwedes hat natürlich viele nachdenklich gemacht."

Dem 54-Jährigen liege die Nachwuchsförderung jedoch "ganz besonders am Herzen". Das könne auf Schalke auch jeder bestätigen, so Heidel, der versprach: "Wir werden jetzt viel Geld in die Hand nehmen, um Infrastruktur und Trainingsbedingungen der Knappenschmiede extrem zu verbessern. Es ist absolut unser Bestreben, unsere Talente top auszubilden und in den Profikader einzubauen."

Heidel wehrt sich gegen Mini-Kader-Vorwürfe

Das gelte auch für Spieler wie Luke Hemmerich und Haji Wright, die ganz bewusst nach Bochum und Sandhausen ausgeliehen worden seien: "Sie bleiben Schalker und gehen jetzt hoffentlich den nächsten Schritt, um dann zurückzukehren."

Ein weiterer Kritikpunkt an der Arbeit Heidels war der mit 22 Profis recht kleine Kader. Doch der Sportvorstand wehrt sich gegen die Vorwürfe: "Dieser Weg ist aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen sinnvoll. Wir haben 22 Bundesligaspieler für 15 Bundesligaspiele plus möglichst zwei DFB-Pokalspiele bis Weihnachten zur Verfügung." Als der Klub in der letzten Saison 32 Spieler im Profi-Kader gehabt habe, sei er auch kritisiert worden, so Heidel: "Wir haben uns seitdem von 16 Spielern getrennt. Davon haben jedoch neun Spieler kein einziges Bundesliga-Spiel für Schalke absolviert."

Außerdem äußerte sich der 54-Jährige zur Zukunft von Leon Goretzka, dessen Vertrag im nächsten Jahr endet. "Wir werden alles versuchen, ihn zu halten. Leon fühlt sich hier sehr wohl, und wir werden bis an die Schmerzgrenze gehen. Er will auch die sportliche Entwicklung abwarten und ein Gefühl entwickeln. Das kann ich verstehen."