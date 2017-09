Vor CL-Duell: Auba spricht über Spurs-Angebot

Pierre-Emerick Aubameyang hatte ein Angebot von Tottenham Hotspur

Borussia Dortmunds Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hatte 2012 ein Angebot von Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur. Der englische Erstligist wollte den Stürmer allerdings nicht.

"Ich war damals in Tottenham, habe mir das Stadion und das Trainingsgelände angeschaut und Gespräche geführt. Aber danach hat sich keiner mehr bei mir gemeldet", erklärte Aubameyang gegenüber "Bild".

Der Rest der Geschichte ist bekannt: Aubameyang blieb noch ein weiteres Jahr bei AS Saint-Étienne in Frankreich. Im Sommer 2013 schloss er sich für eine vergleichsweise mickrige Ablösesumme von 13 Millionen Euro dem BVB an. Seitdem erzielte er in 194 Pflichtspielen für die Borussia beeindruckende 126 Treffer.

Die für ihn unerfreuliche Tottenham-Episode hat der Gabuner nicht vergessen. "Natürlich ist das noch mal eine Extra-Motivation", sagte Aubameyang und erinnerte an das letzte Duell mit dem Team aus London: "2016 sind wir gegen die Spurs in der Europa League ja schon weitergekommen und ich habe in Hin- und Rückspiel drei Treffer erzielt. Natürlich will ich jetzt auch wieder treffen!"