"Anarchische Art": Kampl im "geordneten Chaos"

Kevin Kampl (li.) steht bei RB Leipzig Fokus

Kevin Kampl ist anders, ein Fußball-Punk. Oft deckelt ein Hut mit breiter Krempe die vanilleblond gefärbte Mähne, fast immer sind die Jeans zerrissen. Und genauso unkonventionell ist er auch auf dem Platz.

"Was ich an Kevin vor allem schätze", sagt Ralf Rangnick, "ist seine anarchische Art, Fußball zu spielen." Für den auffälligen Profi hat der Sportdirektor von RB Leipzig 20 Millionen Euro an Bayer Leverkusen überwiesen.

Bei diesem Transfer gönnte sich Rangnick selbst einen kleinen Schuss Anarchie. Kurzerhand räumte er die U24-Regel für Neuzugänge ab und legte viele Millionen für einen 26-Jährigen auf den Tisch. Warum? Kampl passt ins "geordnete Chaos" - wie Rangnick Leipzigs Spielphilosophie zusammenfasst - einfach zu gut hinein. Auch, weil die Sachsen, die am Mittwoch gegen AS Monaco ihr Champions-League-Debüt feiern, etwas brauchen, das Kampl ihnen geben kann: internationale Erfahrung.

Jede Menge Erfahrung

Immerhin 14-mal stand der Slowene für Leverkusen und Borussia Dortmund in der Königsklasse auf dem Rasen, öfter als jeder andere Spieler im RB-Kader. Er weiß, was seine neuen Mannschaftskollegen erwartet. "Sie sollen sich einfach freuen. Die Jungs haben sich vergangenes Jahr so den Arsch aufgerissen. Das muss man einfach genießen", sagt Kampl. Und er selbst soll und will vorangehen.

An Kampls Qualität zweifelt in Leipzig niemand. "Ich erwarte, dass er uns nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze besser macht", sagt RB-Trainer Ralph Hasenhüttl. In weiser Voraussicht soll der Mittelfeldspieler zum neuen Regisseur aufgebaut werden, Star-Spielmacher Naby Keïta geht bekanntlich nach der laufenden Saison für 70 Millionen Euro Ablöse zum FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp.

Rote-Bullen-DNA im Blut

Die RB-DNA - das überfallartige Pressing - hat Kampl im Blut. Rangnick lotste ihn schon einmal ins Brause-Imperium. 2012 vom damaligen Zweitligisten VfR Aalen zu Red Bull Salzburg nach Österreich.

Kurios: Kampl war zunächst vom VfL Osnabrück nach Aalen gewechselt. Nur, um drei Zweitliga-Spiele und zwei Tore später noch in der selben Transferperiode nach Salzburg zu gehen. Dort trainierte Kampl täglich Pressing und Gegenpressing - organisiertes Chaos eben. Das hilft ihm heute.

"Der Stil ist zwar schon vergleichbar, aber hier wird er nochmal auf einem anderen Level gespielt", sagt Kampl. Die nächste Ebene hat auch er persönlich erreicht. Zahlte Salzburg einst 350.000 Euro an Aalen, machte ihn Leipzig zum millionenschweren Rekordtransfer. Und da soll noch nicht Schluss sein. "Es gilt in den nächsten Monaten dafür zu sorgen, dass sein Marktwert noch zunimmt", sagt Rangnick.