Ex-Schalke-Duo besucht JVA Herford

Der ehemalige Schalker Martin Max besuchte Häftlinge in Herford

Die ehemaligen Schalker Profis Martin Max und Tomasz Wałdoch besuchten im Auftrag der Sepp-Herberger-Stiftung die Justizvollzugsanstalt in Herford.

Die Visite stand im Zusammenhang mit der Stiftungs-Initiative "Anstoß für ein neues Leben". Der Traditionsklub Schalke 04 unterhält seit geraumer Zeit eine Patenschaft mit der JVA Herford.

"Erfolge im Sport und in der Ausbildung zeigen ihnen nun, dass sie doch keine Loser sind. Sie gewinnen ein anderes Selbstwertgefühl", sagte Heinz-Herbert Droste, der stellvertretende Anstaltsleiter in Herford.

"Die meisten haben ja wirklich Lust zu spielen", betonte Christoph Real, der Coach der "Anstoß"-Mannschaft, "dass die Teilnahme an gutes Benehmen und besonderes Engagement in Sachen Ausbildung geknüpft ist, nehmen sie gerne in Kauf."