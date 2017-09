Özil, Lacazette, Čech: Arsenal ohne Sieben

Mesut Özil wird wohl nicht gegen Köln auflaufen

Am Donnerstag kehrt der 1. FC Köln auf die europäische Bühne zurück. In London treffen die Rheinländer auf den FC Arsenal. Dort werden die Kölner ein namhaftes Septett allerdings nicht vorfinden.

Teammanager Arsène Wenger fehlten beim Training am Mittwoch gleich sieben Profis. Petr Čech, Laurent Koscielny, Alexandre Lacazette, Danny Welbeck, Granit Xhaka, Mesut Özil und Aaron Ramsey trainierten in der Einheit am Morgen nicht mit. Beim jüngsten 3:0-Erfolg der Gunners in der Premier League gegen AFC Bournemouth standen sie allesamt noch in der Startelf.

Wenger wird gegen den 1. FC Köln auf die Spieler verzichten. Aus welchen Gründen Mesut Özil und Co. nicht am Training teilnahmen, ist nicht bekannt.

Unterdessen könnte Alexis Sánchez wieder für Arsenal auflaufen. Der Chilene soll eingesetzt werden, um die nötige Spielpraxis zu erlangen, die im Hinblick auf den Liga-Schlager am kommenden Sonntag gegen den Stadtrivalen Chelsea von Nöten ist.

Außerdem stehen Per Mertesacker, Theo Walcott, David Ospina sowie die Arsenal-Talente Reiss Nelson und Joseph Willock vor einem Einsatz in der Europa League.