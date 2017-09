Ribéry rechtfertigt sich für Trikotwurf

Ich war immer einer der ehrlichen und loyalen Spieler in diesem Geschäft, ich respektiere die Fans und ich respektiere den Club, den ich liebe. Der Wurf meines nassen Trikots von letzter Nacht hat nichts mit Respektlosigkeit zu tun, oder irgendetwas anderem, dass mir vorgeworfen wird von Leuten, die glauben oder vortäuschen mich zu kennen. Dieses nasse Trikot, in dem ich seit mehr als 10 Jahren alles gebe, mit all meiner Impulsitivät, meinem Siegeswillen und mit dem wir soviel erreicht haben. Manche werden es nie verstehen, was es bedeutet, alles für seinen Club zu geben und das tut mir leid für sie. Solange ich auf dem Feld stehe, werde ich, Franck Ribéry, unsere Farben verteidigen und in jedem Spiel mit all meiner Leidenschaft bei der Sache sein. Weil ich den Fußball liebe, aus Liebe zu unseren Anhängern und um viele Fans auf der Welt glücklich zu machen. Mit Unterstützung unserer unglaublichen Fans, ihrer Liebe zum Club und ihrer Leidenschaft werden wir auch in Zukunft gemeinsam eine schöne Geschichte schreiben! MIA SAN MIA! 💪🏼🔴

A post shared by Franck Ribéry (@franckribery7) on Sep 13, 2017 at 6:04am PDT