Klopp vs. Sevilla-Coach: "Warum schreist du?"

Jürgen Klopp (l.) und Eduardo Berizzo lieferten sich ein Wortgefecht

Die Rückkehr in die Champions League haben sich Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool anders vorgestellt. Nach dem 2:2 gegen Sevilla war die Stimmung an der Anfield Road angespannt - auch wegen eines Disputs zwischen den beiden Trainern an der Seitenlinie.

Nach dem Spiel der Reds ging Jürgen Klopp zu seinem Gegenüber Eduardo Berizzo, um mit dem Sevilla-Coach abzuklatschen. Dieser jedoch war in völlig anderer Stimmung und reagierte höchst ungehalten.

Daraufhin konterte Klopp: "Warum schreist du? Warum machst du das? Was habe ich gemacht?" In Richtung des Trainer-Stabes der Andalusier entgegnete der 50-Jährige: "Ich habe ihn nicht auf die Tribüne geschickt!"

Klopp: "Sie mögen mich nicht allzu sehr"

Grund des Anstoßes war eine Aktion aus der 60. Spielminute. Berizzo wollte bei einem Einwurf der Reds den Ball nicht herausrücken. Liverpool-Youngster Joe Gomez, der in der hitzigen Schlussphase des Spiels letztlich noch die Gelb-Rote Karte sah, griff nach dem Spielgerät. Berizzo jedoch warf den Ball jedoch zur Seite. Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie schickte Berizzo daraufhin auf die Tribüne.

Der Sevilla-Coach und sein Trainer-Team machten Jürgen Klopp für die Verbannung verantwortlich. Nach der Partie äußerte sich Klopp erneut zu den Vorfällen: "Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Einfluss auf die Entscheidung des Schiedsrichters habe. Ich habe die Strafe nicht gefordert. Die Bank dachte, dass ich an seiner Roten Karte Schuld habe. Sie mögen mich nicht allzu sehr, aber das ist kein Problem."