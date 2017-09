Lässt Bremen Delaney wieder ziehen?

Thomas Delaney spielt seit Januar für Werder Bremen

Seit Jahresbeginn schnürt Thomas Delaney die Schuhe für Werder Bremen. Der Mittelfeldspieler hat sich gleich in die Herzen der Fans an der Weser gespielt. Allerdings könnte seine Station in Bremen schon bald wieder vorbei sein.

Offenbar ist der Bundesligist bereit, den Dänen im kommenden Sommer abzugeben. Sollte ein Angebot für Delaney eintreffen, wird sich Manager Frank Baumann mit einem Transfer beschäftigen und sich gesprächsbereit zeigen. Das berichtet die "Sport Bild". Dabei hat der Mittelfeldmotor der Grün-Weißen noch einen Vertrag bis 2021.

Im Sommer hatten einige Premier-League-Klubs den 26-Jährigen bereits auf dem Zettel. Dem Bericht zufolge waren der FC Burnley und Tottenham Hotspur an einer Verpflichtung interessiert. Auch Aufsteiger Brighton & Hove Albion wurde in Bremen vorstellig und bot dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro. Damals winkte Baumann die Offerte ab und kündigte gegenüber der "Bild" an: "Es gibt nichts, was uns überzeugen könne, ihn abzugeben."

Delaney selbst zeigte sich zuletzt im Juli über einen Wechsel auf die Insel nicht abgeneigt. Gegenüber dem "Weser-Kurier" bestätigte er, dass er "eines Tages in die Premier League wechseln möchte."

Bremen hatte Delaney im vergangenen Winter für 3,5 Millionen Euro vom FC København verpflichtet. Seither bestritt der Däne 16 Bundesliga-Partien, in denen er fünf Treffer beisteuern konnte.