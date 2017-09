Häusliche Gewalt: Bayern-Jungstar verurteilt

Kingsley Coman erhält eine Geldstrafe wegen häuslicher Gewalt

Bayern Münchens Jungstar Kingsley Coman muss wegen häuslicher Gewalt gegen seine langjährige Freundin Sephora Goignan eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro bezahlen. Ein entsprechendes Urteil fällte am Donnerstag ein Gericht in Paris.

Coman war selbst bei der Verkündung zugegen und fehlte deshalb im Mannschaftstraining des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Er akzeptierte das Urteil und bereute die Vorfälle.

Ende Juni war der 21-Jährige von der französischen Polizei in Chessy im Département Seine-et-Marne für mehrere Stunden festgenommen worden. Coman hatte die Tätlichkeiten gegen die Mutter seiner beiden Töchter bereits damals zugegeben, Goignan war dabei verletzt und für acht Tage krankgeschrieben worden.

Ursache der Auseinandersetzung soll ein Streit um Comans Instagram-Account gewesen sein.