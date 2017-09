Medien: Mourinho will Özil zum Nulltarif

Spielt Mesut Özil bad wieder unter José Mourinho

Titel in Deutschland, Spanien und England, im Nationaldress U21-Europameister und Weltmeister: Mesit Özil gehört unbestritten zu den absoluten Superstars des Weltfußballs. Kein Wunder also dass der 28-Jährige Begehrlichkeiten weckt - zumal sein Vertrag beim FC Arsenal im kommenden Sommer ausläuft.

Laut der englischen "Sun" soll unter anderem Manchester-United-Teammanager José Mourinho mit dem Gedanken spielen, den gebürtigen Gelsenkirchener zur neuen Spielzeit in die Reihen der Red Devils zu lotsen. Dem Portugiesen ist dabei durchaus bewusst, was für einen Spieler er bekommt:

2010 holte The Special One Özil von Werder Bremen zu Real Madrid, drei Jahre später verließen beide den Verein Richtung Premier League. Mourinho heuerte damals beim FC Chelsea an, Özil zog es zum Londoner Stadtrivalen Arsenal.

"Er war völlig überrascht", berichtete Özil später in seiner Biografie von Mourinhos Reaktion als er ihm damals von seinem Wechselwunsch unterrichtete.

Neben United dürften allerdings auch andere Spitzenklubs am Deutschen interessiert sein, sollte Özil sich weiterhin gegen einen neuen Vertrag bei Arsenal entscheiden. Die Gunners sollen dem Spielmacher neun Millionen Euro pro Jahr geboten haben, Özil hat bislang allerdings keinen neuen Kontrakt unterzeichnet.